Unesco. Azoulay: azioni per cambiamento climatico a difesa patrimonio

“Call for action per ripensare nostro approccio”

(DIRE) Napoli, 29 Nov. – “Dobbiamo potenziare le nostre azioni per proteggere la biodiversità e ridurre l’impatto del cambiamento climatico, perché danneggia anche il patrimonio culturale”. Lo ha sottolineato Audrey Azoulay, direttrice generale Unesco, dopo l’approvazione, al termine della conferenza di Napoli, della call for action Lo spirito di Napoli. “Dobbiamo proteggere meglio il patrimonio culturale dal turismo di massa – ha aggiunto – e dalla pressione urbana che può danneggiare la biodiversità e il sito stesso, privando non solo la popolazione del suo diritto di godere della cultura ma anche dell’identità stessa, di quello spirito che vogliamo proteggere”.

“Oggi lanciamo questa call for action per ripensare il nostro approccio alla protezione di ogni tipo di patrimonio culturale”, ha annunciato la direttrice generale Unesco, aggiungendo, poi, che “iscrivere i siti nelle liste non è una operazione fine a se stessa” e, rivolgendosi ai delegati, ha detto: “Molti di voi lo hanno sottolineato e sono assolutamente d’accordo”. (Red/Dire) 20:57 29-11-23