Argenta (Fe). Luci sospette in una casa disabitata

Comando Provinciale di Ferrara – Argenta (Fe), 30/11/2023 09:42

Un cittadino argentano ha segnalato al numero di “Pronto Intervento 112” di aver visto le luci di una torcia muoversi all’interno di un’abitazione, attualmente non abitata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Longastrino, che hanno trovato la porta d’ingresso forzata. Fatto accesso all’immobile, i militari vi hanno sorpreso due uomini ravennati, che hanno improvvisato un goffo tentativo di sottrarsi al controllo, nascondendosi in bagno.

Nella disponibilità dei due – giunti sul posto a bordo di un capiente autocarro cassonato – i Carabinieri hanno trovato due torce a batteria, due paia di guanti da lavoro, che indossavano, ed una cesoia da 70 cm, presumibilmente appena utilizzata per tranciare la catena in acciaio posta a protezione della porta d’ingresso.

I due sono stati quindi arrestati per tentato furto in abitazione in concorso e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura estense, collocati agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del giudizio di convalida.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/luci-sospette-in-una-casa-disabitata