Energia. Pichetto: Su tutela avanti d’intesa con Commissione UE

(DIRE) Roma, 30 nov. – “Sul passaggio al mercato tutelato e libero dell’energia elettrica, il governo sta procedendo con responsabilità d’intesa con la Commissione europea e in linea con gli impegni sottoscritti nell’ambito del PNRR. Allo stesso tempo con la stessa responsabilità stiamo studiando ogni misura possibile perché questo percorso sia guidato con la primaria attenzione verso i consumatori, soprattutto i più vulnerabili.

Dobbiamo arrivare all’obiettivo in modo trasparente e lineare e per questo dobbiamo puntare ad una campagna di informazione che veda coinvolti il mondo bancario e quello degli operatori energetici, per garantire chiarezza nei confronti dei clienti finali”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. (Red/ Dire) 11:21 30-11-23