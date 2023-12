Confabitare. Gasparri: tutela della casa assoluta priorità per FI

(DIRE) Roma, 1 Dic. – “Per Forza Italia la tutela della casa rappresenta un’assoluta priorità. Siamo stati noi, durante il primo governo Berlusconi, ad abolire l’IMU sulla prima casa e siamo stati sempre noi ad introdurre la cedolare secca per una tassazione vantaggiosa per chi affitta gli immobili. Forza Italia é stata decisiva per impedire ulteriori tassazioni sulla casa. Con il PPE abbiamo sostenuto battaglie contro la direttiva cosiddetta ‘green’.

Crediamo fortemente in un processo di modernizzazione ma che avvenga in tempi più lunghi e con sostegni economici reali da parte dell’Unione Europea. Altrettanto importante é il tema della rigenerazione urbana, io stesso ho presentato in Senato una proposta di legge, a mia prima firma, per rigenerare le nostre periferie, recuperare gli spazi abbandonati ed evitare il consumo del suolo”.

Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in un videomessaggio rilasciato in occasione della Convention nazionale di Confabitare. (Red/ Dire) 18:41 01-12-23