Autostrade. Tomasi: rispetto al 2019 traffico su rete cresciuto dell’1,6%

99,2% utenti arriva in tempo; 40% cantieri di notte, in zone critiche il 70%

(DIRE) Firenze, 2 Dic. – “Rispetto al 2019, l’anno di riferimento” prima del Covid, quest’anno “siamo aumentati di un 1,6% in termini di traffico. Quello che è più interessante, però, è vedere quanto il traffico pesante continui a crescere”. Lo ha spiegato l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, nel corso del sopralluogo organizzato per fare il punto sulla realizzazione della nuova galleria San Donato, nel tratto di A1 compreso tra Firenze Sud e Incisa, a cui sta partecipando anche il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. “Per quel che riguarda le performance, inoltre, oggi il sistema autostrade “è uno di quelli con le prestazioni più elevate: il 99,2% degli utenti che entrano nel sistema autostradale arriva in tempo” e “questo dato dimostra quanto il sistema sia importante per la sostenibilità economica del Paese”.

Di contro, “lo 0,8% subisce un ritardo superiore a 15 minuti: vuol dire che circa 20.000-30.000 persone hanno un ritardo superiore a 15 minuti. E’ una media e ci sono zone alcuni più critiche rispetto alle altre”. Oltre a questo, ha aggiunto, “il 40% dei nostri 110.000 cantieri l’anno, circa 300 al giorno, sono realizzati di notte.

In alcune zone, dove abbiamo problemi di traffico importanti, la percentuale sale al 70%”. Secondo Tomasi, infine, “le principali autostrade, che supportano il 70% del volume di traffico complessivo del Paese, hanno bisogno di importanti interventi di ammodernamento e potenziamento”.

(Red/ Dire) 16:37 02-12-23