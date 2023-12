Al grido Allah Akbar uccide turista sotto la Torre Eiffel

12:00 – Terrore ieri notte nella Capitale francese. Un uomo al grido di “Allah Akbar” ha attaccato un gruppo di passanti nella zona della Torre Eiffel. I soggetto si è scagliato contro le persone armato di coltello e martello. Ha ucciso un turista tedesco nato nelle Filippine ed ha ferito la donna che era con lui oltre un uomo che ha cercato di fermarlo per difenderli.

L’attentatore, un 26enne pare con problemi psichiatrici, già noto alle forze di polizia francesi in quanto segnalato a rischio radicalizzazione è stato fermato con un taser e quindi arrestato dalla polizia. Agli agenti avrebbe riferito di “non poterne più dei musulmani che muoiono in Afghanistan e in Palestina”. Il Presidente della Francia era a Doha da dove ha espresso le condoglianze alla famiglia della vittima.

La solidarietà internazionale per il vile atto terroristico non si è fatta attendere ed anche dall’Italia il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, già qualche ora fa ha dichiarato:

“Da parte mia e del governo italiano esprimo profondo cordoglio alla Francia per l’attentato vicino alla Tour Eiffel, dove una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite. Un pensiero sentito ai familiari e ai cari della vittima. L’Europa rimanga unita contro ogni forma di terrorismo“.

Fabrizio Pace