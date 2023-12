UE. Ceccardi (Lega): da Firenze un nuovo Rinascimento, mandiamo a casa Sinistra

(DIRE) Roma, 3 Dic. – “In queste ore la Lega si è ritrovata alla Fortezza da Basso insieme ai suoi alleati francesi, romeni, tedeschi, bulgari e di tante altre nazioni per fare squadra e confrontarsi con l’obiettivo di cambiare radicalmente l’Unione Europea.

Noi vogliamo un’Europa libera, un’Europa sicura, un’Europa dei popoli e dei territori, uniti e cooperanti. Noi non siamo euroscettici, noi lavoriamo in Parlamento a Bruxelles per tutelare i cittadini dai tecnocrati che cercano di distruggere le nostre radici, i nostri valori, il nostro stile di vita, di imporre un Green Deal ideologico che mette in ginocchio le nostre economie per fare il gioco della Cina, di sottoporci a costanti ondate migratorie illegali e incontrollate.

L’Europa può e deve rinascere e questo nuovo Rinascimento europeo parte proprio da Firenze. Ci rendiamo conto che presto avremo l’opportunità di cambiare le cose e mandare finalmente a casa la sinistra. Mi auguro che anche le altre forze di centrodestra in Italia vogliano concorrere a questo obiettivo”. E’ quanto dichiara l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi a margine della manifestazione di Identità e Democrazia in corso a Firenze. (Red/ Dire) 16:17 03-12-23