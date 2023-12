Busto Arsizio (Va). Arrestato pusher con 500 dosi di cocaina

Il pomeriggio dell’1 Dicembre la Polizia di Stato di Busto Arsizio, pattugliando le vie del quartiere di Borsano, ha notato i movimenti sospetti di un giovane su una Peugeot e, in viale Toscana, ha assistito a quello che sembrava un tipico scambio di droga e denaro.

I poliziotti del Commissariato di P.S. hanno così deciso di pedinare quello che poteva essere il pusher, seguendolo discretamente finché non si è fermato vicino a un’abitazione di Busto Garolfo. Qui gli agenti sono entrati in azione bloccando la persona a bordo della Peugeot, un albanese di 20 anni incensurato e con permesso di soggiorno.

Con le chiavi che gli hanno trovato in tasca, i poliziotti sono risaliti a un appartamento dello stabile, aprendolo ed eseguendovi una perquisizione che ha fatto trovare ben 480 dosi di cocaina di circa mezzo grammo l’una, già confezionate e pronte per essere vendute singolarmente – quelle che nell’ambiente vengono chiamate “palline” – un bilancino e materiale per preparare le dosi, oltre a circa 18.000 euro in contanti, più che probabile frutto di attività di spaccio. Il ventenne è stato arrestato in flagrante per detenzione della cocaina ai fini dello spaccio.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Varese/articolo/1020656dab5f620ca440620721