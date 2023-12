Cultura, Potenti (Lega): L’arte trionfa a Roma grazie ai presepi

“Inizia l’Avvento ed è tempo di presepi. Quest’anno, poi, in particolare perchè ricorrono gli 800 anni dalla prima rappresentazione della Natività a Greccio. Questa grande tradizione, simbolo delle nostre radici e della nostra cultura, viene onorata con la mostra ‘Il presepe, un linguaggio universale’ che vede dal 1 Dicembre al 7 Gennaio l’esposizione a Roma, nel ristorante Casamatta, dei capolavori dell’artista di Vicopisano Angelo Perini.

Come senatore e rappresentante in Parlamento del territorio sono stato orgoglioso di promuovere l’inaugurazione della mostra, curata da Gianni Maiellaro, a Roma e ringrazio per la presenza e l’interesse dimostrato le colleghe senatrici Tilde Minasi ed Elena Testor, la europarlamentare Anna Cinzia Bonfrisco, l’assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre e monsignor Francesco Pesce, Rettore di San Gregorio Nazianzeno.

L’evento ha significato un momento di riflessione in cui coniugare arte, cultura, solidarietà con il progetto ‘Banca delle Visite, Insieme Doniamo Salute’, ma anche promozione enogastronomica grazie ai vini di Casale del Giglio e l’olio di Eroi degli Olivi”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e promotore dell’iniziativa.