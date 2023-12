FI. Gasparri incontra rappresentante speciale Ue per area del Sahel

(DIRE) Roma, 4 Dic. – Il Presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha ricevuto questa mattina, a Palazzo Madama, l’onorevole Emanuela Del Re, rappresentante speciale dell’Unione Europea per l’area del Sahel. “Nel corso dell’incontro – dichiara il senatore Gasparri – abbiamo analizzato le complesse vicende dell’area subsahariana dove i problemi sono numerosi e dove l’Italia e l’Unione europea possono e debbono svolgere un ruolo importante. Ho assicurato all’On. Del Re la massima attenzione in Parlamento di Forza Italia, in piena sintonia con il Piano Mattei che il governo italiano ha messo a punto proprio per affrontare le emergenze dell’Africa e garantire i migliori rapporti tra il nord e il sud del pianeta”.

“In tal senso – ha aggiunto Gasparri – l’azione del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intensa e ha dato anche luogo a un’importante conferenza internazionale alla Farnesina, alcuni mesi fa, con la presenza dei Paesi africani e anche delle Istituzioni europee. Daremo il massimo sostegno all’azione dell’Onorevole Del Re, che lavora per l’Europa ma è una rappresentante italiana e quindi i suoi successi saranno anche un vanto per le Istituzioni del nostro Paese nel quadro del nostro decisivo ruolo nell’ambito dell’Europa e nella proiezione internazionale dell’Unione Europea”, conclude Gasparri. (Red/ Dire) 15:51 04-12-23