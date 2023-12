Gaza, resoconto morti dal 7 ottobre

20:20 – Il portavoce del Ministero della Sanità di Gaza, Ashraf Al-Qudra, ha dichiarato che dal 7 ottobre il numero delle vittime è salito a 15.899, con il 70% rappresentato da bambini e donne.

Al Jazeera riporta che le forze israeliane hanno distrutto 56 strutture sanitarie, arrestato 35 membri del personale medico e reso il sistema sanitario inutilizzabile a Gaza.

Mirjana Spoljaric, presidente della Croce Rossa appena arrivata nella Striscia, ha dichiarato che la sofferenza del popolo di Gaza è insopportabile. “Ribadisco il nostro appello urgente per la protezione dei civili in linea con le leggi di guerra e che gli aiuti entrino senza difficoltà. Gli ostaggi siano rilasciati e che la Croce Rossa possa visitarli in sicurezza“. (Fonte ANSA)