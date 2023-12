Governo. Lollobrigida: è coeso e compatto in politica estera

(DIRE) Roma, 4 Dic. – “Questo Governo in politica estera è coeso e compatto in difesa del diritto internazionale, al fianco dell’Ucraina – come abbiamo dimostrato a differenza delle nostre opposizioni, che sembrano essere divaricate su questi temi – e ovviamente al fianco del diritto di esistere di Israele nell’ottica di ‘due popoli due Stati’, che è quello che deve essere realizzato in quell’area del mondo.

Con la consapevolezza che l’obiettivo per tutti quelli che si alleano con noi a livello internazionale deve essere di perseguire questo tipo di impegno. Al di là di quello che è avvenuto nei dibattiti di questi giorni, il principio che ho sottolineato è di carattere generale”.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione del Museo dedicato a Nazareno Strampelli e allestito nella sede del ministero. (Red/ Dire) 13:56 04-12-23