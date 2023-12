Nucleare. Renzi: no Schlein? Come quando Sinistra contro tv a colori, una follia

Quello di nuova generazione è il futuro

(DIRE) Roma, 4 Dicembre – “Non è soltanto una opportunità, il nucleare di nuova generazione è il futuro”. Ad esempio la Schlein è contraria. “E’ contro la forma di energia più innovativa e sicura. E’ come quando la Sinistra era contro la tv a colori. Una follia”. Il Nucleare rappresenta in quest’era di guerra ibrida un’opportunità per essere indipendenti ed evitare anche scelte impopolari o dettate da circostanze economiche.

Successivamente l’ex Premier analizza il momento politico del governo di Centrodestra: “La Meloni ha cambiato idea su tutto. Ha vinto con la coerenza e governa con l’incoerenza: sulla Nato, la UE, le accise sulla benzina, le regole, la famiglia, le Europee… Non c’e’ un solo argomento sui cui oggi dica le cose che diceva” prima del voto. “Meloni sta governando in questo modo camaleontico. Vedo tanti nuvoloni su questo governo, ma ancora non piove.

C’è questa tensione palpabile nel governo sulle questioni giudiziari. Liberate il povero Carlo Nordio, lo hanno chiuso in qualche ufficio del ministero”. Matteo Renzi è stato ospite questa mattina a ‘L’aria che tira’ su La7. (foto archivio)

Federica Romeo