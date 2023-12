Recuperato 320 Kg di rame dalla Polizia di Stato di Terni

A Terni, la Polizia Ferroviaria, nel corso di specifici servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, disposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo e nello specifico reati inerenti i furti di rame delle Ferrovie, nella tratta ex FCU Terni-Sangemini, ha rinvenuto 320 Kg di corda di rame appartenente alla linea elettrica ferroviaria occultati in una zona boschiva impervia e riconducibili ad un furto avvenuto tempo prima proprio in quella tratta ferroviaria.

Furto scoperto nell’immediatezza poiché nel recidere i conduttori di rame è stato interrotto il cavo in fibra ottica che collega tra loro gli Enti Pubblici regionali e installato in solido alla linea aerea della ferrovia. Il personale Polfer, nel corso del pattugliamento, ha ricercato proprio in quella zona, vie di accesso alla strada ferrata inoltrandosi in una radura ove la strada termina senza vie di uscita e rinvenendo appunto il rame oggetto di furto accuratamente occultato tra gli arbusti che è stato poi recuperato unitamente a personale delle Ferrovie.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Terni/articolo/930656da0fa5eb58529185426