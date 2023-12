Trasporti. Liberty Lines vara la nave ibrida ‘HSC Vittorio Morace’

Ha una capienza di 251 passeggeri

(DIRE) Palermo, 4 Dic. – Liberty Lines, compagnia di navigazione attiva nel trasporto marittimo veloce per passeggeri, ha varato la nuova nave ‘HSC Vittorio Morace’, la prima delle 9 innovative unità ibride veloci che entreranno in flotta entro il 2026. Questa mattina, presso la sede del cantiere navale Astilleros Armon di Navia (Spagna), successivamente alla cerimonia di varo tenutasi alla presenza di tutta la famiglia Morace, ‘HSC Vittorio Morace’ ha toccato l’acqua per la prima volta.

La ‘Vittorio Morace’, con una lunghezza di 39,5 metri ed una capienza di 251 passeggeri, è la prima unità veloce HSC hybrid al mondo: è equipaggiata con due motori ibridi MTU-Rolls Royce, che le consentiranno di muoversi all’interno dei porti in modalità totalmente elettrica per poi ricaricare le batterie durante la navigazione a 30 nodi in mare aperto.

HSC Vittorio Morace, nel nome del fondatore dell’azienda, recentemente scomparso, “rappresenta l’impegno concreto di Liberty Lines – dice una nota – per garantire un servizio sempre migliore nel rispetto dei delicati ecosistemi che caratterizzano le destinazioni della compagnia”. (Com/Red/Dire) 18:29 04-12-23 (foto di repertorio)