VdF recuperano un uomo in un pozzo senza acqua a 7 metri di profondità

19:15 – Questa mattina, in zona Ragnola a ridosso con la A14, un uomo è finito giù in un pozzo privo d’acqua nelle campagne di San Benedetto del Tronto. Gli uomini dei Vigili del Fuoco del nucleo SAF, calandosi su corda, lo hanno soccorrono a circa 7 metri di profondità. Il soggetto è stato portato in eliambulanza all’ospedale di Ancona.

Il video relativo alle operazioni di salvataggio a San Benedetto del Tronto, per recuperare il malcapitato dentro il pozzo, sono state postate sulla pagina ufficiale dei Vigili del Fuoco di “X” (Twitter). Dovrà essere ricostruita esattamente la dinamica dell’incidente. Sul posto anche i Carabinieri.

Federica Romeo