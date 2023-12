Anton Giulio Grande trionfa con il premio Il Vitti-Monica Vitti

Ennesimo riconoscimento al talentuoso couturier Anton Giulio Grande. Lo stilista calabrese conquista nuovamente la Capitale grazie al Premio IL VITTI – PREMIO MONICA VITTI. Una nuova conferma per il designer insignito per il suo estro, competenza e creatività. L’ambito e prestigioso premio è stato consegnato a Grande dall’amica attrice e produttrice cinematografica Rita Rusic. Il couturier dallo scorso anno ricopre anche la carica di Commissario straordinario della Fondazione Calabria Film Commission.

Il noto Fashion Designer riconosciuto come lo stilista delle dive, in oltre venticinque anni di carriera, ha dato vita agli abiti che hanno vestito le donne più affascinanti del mondo dello spettacolo italiano e non solo.

Da Elenoire Casalegno a Sabrina Ferilli, da Anna Falchi, Alba Parietti a Valeria Marini e ancora Nina Moric, Manuela Arcuri a Belen Rodriguez, a Claudia Gerini e non ultime le compiante Marta Marzotto ed Anna Kanakis, sono molte le stelle che hanno danzato nell’arte delle sue creazioni sublimi.

Erede del grande Gianni Versace, Grande ha persino portato il suo talento anche sul palco e sullo schermo, creando abiti straordinari per la versione italiana del celebre musical “Moulin Rouge”.

La prima edizione de IL VITTI – PREMIO MONICA VITTI ha riscosso un enorme successo. Il premio è ideato e prodotto dalla Emy Show Group nelle persone di Guido Farò ed Eleonora Canutì. I vincitori del prestigioso Vitti d’oro, oltre ad Anton Giulio Grande, sono stati: Gabriele Muccino, Lina Sastri, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Vera Gemma, Francesco Pannofino, Massimiliano Bruno.

Il premio dedicato all’indimenticabile Monica Vitti, musa ispiratrice e pioniera delle generazioni future, ha dedicato una sezione di premi speciali alla presidente dei nastri d’argento Laura Delli Colli, giornalista e scrittrice di numerosi libri dedicati al cinema, come ‘Monica vita di una donna irripetibile ‘ interamente dedicati alla figura dell’indimenticabile attrice.

