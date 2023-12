Covid. Corte Ue, legittime le restrizioni ai viaggi in pandemia

(DIRE) Bruxelles, 5 Dic. – La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha convalidato lo stop ai viaggi non essenziali e l’obbligo di diagnosi e di quarantena imposti per contrastare la pandemia di Covid-19 dal Belgio per chi viaggiava da una zona rossa. Il giudice di Lussemburgo ha definito le restrizioni compatibili con il diritto dell’Unione Europea sulla libera circolazione dopo essere stato interpellato da un tribunale belga.

“Una disciplina del genere deve essere motivata” e non discriminatoria, applicata in maniera che sia “prevedibile per i cittadini” e che possa essere “impugnata nell’ambito di un ricorso giurisdizionale o amministrativo”, si legge nella sentenza. La Corte è stata interpellata da un tribunale belga incaricato di risolvere la causa di un’agenzia di viaggi che ha chiesto il risarcimento dei danni per la cancellazione dei viaggi dalla Scandinavia. (Red/Dire) 15:14 05-12-23