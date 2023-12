Gallo: “Un evento di portata storica che conferma la centralità della Calabria nel Mediterraneo”

Agricoltura – Catanzaro, 05/12/2023

“Un evento di portata storica, che fa delle buone pratiche calabresi un modello universale e, soprattutto, conferma la centralità della Calabria nel Mediterraneo. Il buon governo – afferma Gallo – si misura anche da questo: avere in visita nello stesso giorno in Cittadella la Presidente dell’Europarlamento e due importanti ministri del Governo nazionale testimonia dell’importanza che con la guida del Presidente Occhiuto la Calabria sta conquistando sugli scenari politici ed istituzionali di ogni livello. Viene confermata, così, la centralità della nostra terra nel bacino del Mediterraneo. Non più solo un concetto geografico, ma finalmente istituzionale e politico, corroborato dall’apprezzamento che la stessa Presidente Metsola ha espresso a chiare lettere per azioni e strumenti messi in campo per risolvere specifiche problematiche, come nel caso della lotta all’inquinamento marino, fino a farne esempio da seguire in ambito continentale. I fatti dicono che la strada intrapresa è quella giusta: proseguiremo su questa strada, perché la Calabria, cuore del Mediterraneo, possa diventare sempre più protagonista nei programmi di crescita e sviluppo dell’intera Europa”.

Lo afferma in una nota l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, a margine della visita istituzionale in Calabria della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, e della presenza dei ministri Tajani e Piantedosi, in occasione dell’inaugurazione della centrale del numero unico 112.

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?38497