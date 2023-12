Modena. Sondaggio UDICON: 80% ha paura a passeggiare di notte in città 

Per 77,4% “meno sicurezza di un anno fa, servono più forze dell’ordine”

(DIRE) Modena, 5 Dic. – Per il 77,4% degli intervistati, Modena è “meno sicura rispetto a un anno fa”, mentre l’80% ha persino “paura a passeggiare di notte” nel proprio quartiere. Quindi, servono più Forze dell’ordine, mentre un 14% di residenti vorrebbe far ripartire “le ronde”.

È quanto emerge a Modena dalle risposte a un sondaggio promosso da Udicon Emilia-Romagna, associazione dei consumatori, che indaga uno dei temi più sentiti e discussi di questi anni in città, quello della sicurezza (reale o percepita). Sono stati oltre 1.200 i questionari elaborati dall’associazione, presieduta da Vincenzo Paldino, che ha esteso poi l’indagine, riscontrando risposte simili, a tutte le principali città dell’Emilia-Romagna.

Alle interviste (realizzate in modo anonimo e online nel periodo 12 Ottobre-22 Novembre) hanno partecipato in prevalenza donne (pari al 60,7% del campione). Dunque, spicca in generale un aumento dell’illegalità avvertita: stando ai principali risultati, il 67,5% degli intervistati è certo che il centro urbano dove abita oggi non sia sicuro, mentre l’80% boccia (con un voto da uno a cinque) il senso di sicurezza percepito passeggiando quando è buio nel proprio quartiere. Addirittura, un intervistato su cinque (20%) non si sente al sicuro nemmeno in casa propria. Per il 45%, inoltre, il proprio quartiere “è in pessime condizioni, con svariate aree degradate, con scarsa illuminazione o molto esposto” ad un rischio di criminalità.

Quasi la metà dei cittadini, emerge ancora dal campione sondato, è stata vittima “almeno una volta” di un’azione criminale, mentre un genitore su cinque ha un figlio che in un qualche modo è già stato aggredito (solo il 75% ha denunciato). Analizzando la tipologia di reati più sentiti, per i modenesi è in aumento lo spaccio, più di quanto venga percepito a livello regionale (43% contro 31,6%). A questo punto, quali possono essere le soluzioni a problemi così avvertiti? Udicon segnala che per il 64% degli intervistati è “fondamentale” aumentare la presenza delle forze dell’ordine nel territorio, visto che gli organici sono sempre in sofferenza e “questo Governo dovrebbe porvi rimedio”.

Ma per i cittadini sarebbe “importante” anche potenziare telecamere e illuminazione pubblica, anche perché, insieme all’allerta sugli stupefacenti, la classifica dei reati avvertiti recita molestie sessuali (al 19% insieme con lo spaccio), aggressioni, furti di auto e moto, atti vandalici. Per il 68,3%, quindi, bisogna “garantire una maggiore certezza delle pene”, mentre per il 39,1% “non è più derogabile” aumentare la presenza delle forze dell’ordine.

Commenta Paldino, anche sul fenomeno delle aggregazioni giovanili violente che fa discutere non da oggi a Modena: “C’è molta preoccupazione in generale e in particolare anche per il disagio sociale che monta nei giovani. Ed emerge un forte disagio anche delle donne, ad abitare oggigiorno nelle nostre città”. (Red/ Dire) 12:59 05-12-23