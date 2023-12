Roma, appartamento in fiamme in via Marocchetti: evacuato l’intero stabile

Alle 9 di questa mattina, la sala operativa ha inviato in via Carlo Marocchetti diverse squadre VVF più il funzionario di guardia e il capo turno provinciale, per l’incendio appartamento scoppiato al terzo piano di una palazzina di quattro, in cui all’interno non era presente alcuna persona.

A causa del denso fumo provocato dall’incendio e che ha completamente invaso le abitazioni dell’intero stabile, i Vigili del Fuoco hanno salvato una persona diversamente abile e la sua badante da uno degli appartamenti e hanno evacuato tutti residenti dello stabile in via precauzionale dichiarato inagibile. Sul posto presenti il 118 e le forze dell’ordine.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=89480