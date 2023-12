Thailandia: autobus si schianta contro un albero e si divide in due, 14 morti

L’autobus a due piani stava viaggiando da Bangkok verso la punta meridionale del regno quando l’autista sembra aver perso il controllo del veicolo

Almeno 14 persone sono morte nel sud della Thailandia quando un autobus a due piani si è schiantato contro un albero e si è diviso in due. Il numero dei feriti, secondo la polizia, è di 32. L’autobus a lunga percorrenza stava viaggiando da Bangkok alla punta meridionale del regno quando l’autista sembra aver perso il controllo e si è schiantato contro un albero nella provincia costiera di Prachuap Khiri Khan lunedì notte.

Le foto rilasciate alla stampa mostrano il veicolo tagliato in due a causa della gravità della collisione e parte dell’albero penetrato nel veicolo e rimasto bloccato all’interno. “Secondo i dati preliminari, 14 persone sono morte e 32 ferite”, ha dichiarato in una nota la polizia, aggiungendo che è in corso un’indagine sull’incidente. “Stiamo lavorando con l’ospedale per accertare il suo livello di alcol”, ha aggiunto.

Non si conoscono ancora le cause precise dell’incidente mortale. Tuttavia, finora le indagini della polizia indicano che l’autista dell’autobus, gravemente ferito, era insonne. La Tailandia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha uno dei tassi di incidenti stradali mortali più alti al mondo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno circa 20.000 persone vengono uccise sulle strade del Regno.

c.s. – Giovanni D’Agata