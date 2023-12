USA, Musk condivide della dichiarazione Javier Milei

21:50 – Elon Musk ha condiviso su X un estratto di dichiarazioni del presidente argentino appena eletto, Javier Milei, noto per le sue posizioni ultraliberali.

Nel video, Milei esprime la sua visione sulla relazione “pericolosa” tra libertà e uguaglianza. Musk, che ha manifestato il suo sostegno a Milei, ha condiviso il video senza aggiungere commenti.

Il presidente argentino ha risposto con un breve messaggio su Twitter, dicendo: “Dobbiamo parlare, Elon…“. Milei ha citato Milton Friedman, sostenendo che mettere l’uguaglianza prima della libertà porta a perdere entrambe, mentre privilegiare la libertà porta a benefici in entrambi i campi. Ha anche menzionato John Stuart Mill, affermando che un’eccessiva enfasi sull’uguaglianza può trasformare la società in una di saccheggiatori, riferendosi alla storia dell’Argentina. Infine, Milei ha criticato l’idea di giustizia sociale, sostenendo che la sua attuazione attraverso la redistribuzione del reddito porta all’uso coercitivo dello Stato per sottrarre il successo individuale e redistribuirlo arbitrariamente in base ai desideri del potere politico. (Fonte ANSA)