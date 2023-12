Biden critica i mancati sostegni all’Ucraina

Joe Biden si infuria contro il Congresso, che molto probabilmente taglierà i fondi all’Ucraina. “Il mancato sostegno all’Ucraina è assolutamente folle, è contro gli interessi degli Stati Uniti”, spiega il leader statunitense ai giornalisti, come riporta il New York Times. Biden ha assicurato che si impegnerà per rifinanziare il fondo.

Il Congresso è diviso in due “fazioni”,la maggior parte della camera rappresentati sono repubblicani che condizionano l’aiuto all’Ucraina a una netta riduzione della politica migratoria americana alla frontiera messicana, cosa che i Democratici rifiutano.

Qualche giorno fa, la Casa Bianca aveva una lettera al Congresso.“Senza un’azione entro la fine dell’anno finiremo le risorse per le armi e le apparecchiature all’Ucraina”, scritta da Shalanda Young, la direttrice del budget della Casa Bianca (fonte: ansa.it)