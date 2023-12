Dalla Metrocity un avviso pubblico rivolto ai Comuni per progetti di utilità sociale da realizzare sul territorio metropolitano

La soddisfazione del Consigliere delegato alle Politiche Sociali Domenico Mantegna: “Iniziativa che punta alla tutela dei diritti dei giovani, degli anziani, dei cittadini appartenenti alle fasce più deboli, valorizzando il lavoro fondamentale dell’associazionismo e del terzo Settore”

Il settore Politiche sociali della Città Metropolitana ha pubblicato un avviso rivolto ai Comuni del comprensorio per la selezione di progetti di utilità sociale da realizzare sul territorio.

«Ogni idea – ha spiegato il consigliere delegato al Welfare, Domenico Mantegna – verrà finanziata per dieci mila euro, con una quota di cofinanziamento, da parte dell’Ente, pari ad almeno il 25% del costo complessivo del progetto. L’obiettivo, in linea con il programma di mandato indicato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, è il raggiungimento di un più alto livello di autonomia ed integrazione sociale, soprattutto per i soggetti economicamente e socialmente più deboli. In questo senso, l’amministrazione vuole promuovere e coordinare nuove politiche di sostegno e assistenza a favore di bambini, disabili, persone e famiglie in difficoltà».

«Infatti – ha spiegato – verranno sostenute iniziative, attività di animazione sociale o trasporto solidale per minori, anziani, giovani e soggetti con difficoltà, al fine di favorirne lo sviluppo dell’autostima e della consapevolezza delle proprie potenzialità. Ma anche proposte a sostegno della disabilità per promuovere l’inclusione e la partecipazione di sportelli di ascolto, attività di supporto, sostegno psicologico, educativo per le famiglie, i giovani o le donne in difficoltà. Ovviamente, verranno considerate quelle attività volte a favorire la socializzazione, l’aggregazione e l’interscambio tra gli anziani e i giovani, così come la realizzazione di spiagge aperte ed accessibili per l’inclusione sociale e l’abbattimento delle barriere architettoniche e delle difficoltà d’accesso ai servizi per le persone con disabilità».

«Nell’occasione – ha concluso Mantegna – mi preme ringraziare l’intero settore metropolitano per le Politiche sociali ed il sindaco Giuseppe Falcomatà per aver promosso e sostenuto un programma che mira, profondamente, allo sviluppo sociale, umano, culturale e sostenibile verso il miglioramento della qualità della vita e delle persone. Simili iniziative, non vi è dubbio, contribuiscono alla tutela dei diritti dei giovani, degli anziani, dei cittadini appartenenti alle fasce più deboli e valorizzano il lavoro fondamentale dell’associazionismo e del terzo Settore cui non mi stancherò mai di riservare la mia più sincera gratitudine».

Il bando rivolto ai Comuni del territorio metropolitano è disponibile sul portale istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: https://www.cittametropolitana.rc.it/canali/politiche-sociali/notizie-e-avvisi/avviso-pubblico-rivolto-ai-comuni-del-comprensorio-metropolitano-per-la-selezione-di-progetti-di-utilita-sociale-da-realizzare-sul-territorio-della-citta-metropolitana-di-reggio-calabria.

