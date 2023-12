L’Avvocato Ernesto Siclari è il Garante Regionale delle persone con disabilità

E’ stata ormai ufficializzata la nomina del Garante per le persone con disabilità della Regione Calabria. E’ l’avvocato Ernesto Siclari colui che ricoprirà questa prestigiosa carica regionale, un professionista già noto a Reggio Calabria e non solo per il suo impegno sia in politica che nel mondo delle associazioni.

La presenza di una figura professionale, una persona fisica a cui direttamente rivolgersi, dedicata esclusivamente al mondo regionale dei diversamente abili non può che rincuorare famiglie e le persone con disabilità. A breve ci sarà l’insediamento in Regione di Ernesto Siclari, l’avvocato potrà quindi entrare in possesso delle prerogative del suo ruolo e degli strumenti per ricoprire al meglio.

Fabrizio Pace