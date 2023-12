Olimpiadi 2026. Zaia: Bob a Cortina? Al momento siamo fifty-fifty

(DIRE) Venezia, 6 dic. – Le Olimpiadi invernali del 2026 “sono Milano-Cortina, siamo in Italia e dobbiamo avere la dignità di dire le ‘no, guardate le facciamo tutte qui'”, dunque anche le gare di bob. “Io spero che si facciano in Italia”, ribadisce Luca Zaia, presidente del Veneto, a 24 Mattino su Radio 24. Ma il Cio dice che ci deve essere una pista ‘esistente e funzionate’, e da bob di “esistenti e funzionanti in Italia non ce ne sono. C’è esistente a Cesana, ex Olimpiadi di Torino, ma non è funzionante.

Se deve essere ‘esistente e funzionate’ allora bisogna andare in giro per il mondo. Per questo si sentono le ipotesi di Saint Moritz e Innsbruck”. Ma Zaia insiste che vanno fatte in Italia tutte le gare. E quindi? “Le soluzioni italiane per la pista da bob sono a Cesana o si ritorna a insistere su Cortina che ha dato plus alla candidatura.

Ieri sera- ricorda Zaia- nella cabina di regia il vicepremier Salvini ha detto che si riservava qualche giorno per valutare un progetto ridotto come dimensioni economiche, se la tempistica ci sta, da realizzare su Cortina. Per essere interessante per le aziende deve essere sui 180 milioni di euro invece lo stanziamento già oggi presente è di un centinaio di milioni quindi dobbiamo cercare di restare dentro a questa cifra.

Adesso vedremo i tecnici cosa dicono”. Al momento, “direi che siamo fifty-fifty, 50 e 50, adesso si tratta di capire se ci sarà un’evoluzione oppure no”. E comunque, in generale, aggiunge Zaia, “la voglio vedere in maniera positiva, vediamo la bottiglia mezza piena: faremo le Olimpiadi invernali a Milano e Cortina in Veneto e Lombardia”.

11:11 06-12-23