Ricchezza personale mediana per adulto su territorio europeo

In base all’ analisi finanziaria, Global Wealth Report 2023 di UBS, sulla ricchezza personale mediana posseduta da un adulto sul territorio europeo sono emersi dei risultati che fanno riflettere. Nel calcolo di tale ricchezza media si tiene conto sia di quella finanziaria che di quella non finanziari e cioè: terreni ed immobili. Le cifre ed il quantitativo sono espressi in dollari USA.

C’è una fondamentale differenza tra ricchezza media e ricchezza mediana è quest’ultima quella tenuta in considerazione dalla mappa sovrastante. Per la mediana si valuta che metà della popolazione ha una ricchezza superiore al numero indicato e l’altra metà ha una ricchezza inferiore. (Nella considerazione della ricchezza media i dati risultano distorti dalla presenza dei soggetti estremamente ricchi e “falsano” i dati facendo apparire in un importo di gran lunga superiore per tutti).

Spiegato il metro d’analisi si può facilmente notare che le persone in Lussemburgo ($ 360.715) e in Islanda ($ 413.193) hanno ricchezza mediana più alta del territorio europeo. Ma è tutta l’area occidentale dell’Europa che risulta più ricca.

Una spiegazione la si può fornire registrando le differenze tra i salari medi tra le due aeree e dal costo della vita. Ma esistono differenze importanti anche tra Paesi che hanno un costo della vita e un PIL pro capite simili. In questo caso occorrerebbe un’analisi circostanziata ed approfondita nelle comparazioni per avere un quadro più preciso e geolocalizzato.

Il nostro Paese si attesta su un 107,315 $ di poco inferiore alla Spagna 107,507 $ ed alla Francia 133,137 $ per quello che riguarda l’Unione Europea, stupisce un po’ il dato della Germania solo 66,735 $. Fuori dall’UE invece era prevedibile l’alto posizionamento della Gran Bretagna 151,825 $.

La ricchezza mediana più bassa si trova in Turchia (5.488 dollari) e Russia (8.595 dollari). Questi sono gli unici paesi sul territorio d’ Europa in cui la ricchezza media è inferiore a 10.000 dollari.

