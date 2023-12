Turismo. Mercatini di Natale al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Aperti fino al 7 Gennaio 2024

(DIRE) Napoli, 6 Dic. – Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si sono aperte le porte dei Mercatini di Natale che dureranno fino al 7 Gennaio 2024. In uno sfavillio di luci e addobbi, il polo museale della Fondazione FS si trasforma, per oltre un mese, in un vero e proprio villaggio natalizio dove intere famiglie, e soprattutto i bambini, potranno trascorrere momenti indimenticabili.

Per consentire al sempre crescente numero di visitatori di prendere parte alle iniziative organizzate per l’occasione e girovagare tra le tipiche casette in legno che propongono prodotti dell’artigianato e ogni sorta di prelibatezza alimentare, quest’anno le aree dedicate all’evento sono state aumentate per ospitare più espositori.

Il tema principale della festosa manifestazione natalizia, giunta alla quinta edizione, è il cioccolato, con scenografie, balli, giochi e personaggi ispirati a Willy Wonka e alla sua storia, nata dalla fervida fantasia di Roald Dahl. Cioccolato che potrà essere assaggiato in tutti i gusti e varietà anche negli accoglienti locali del Caffè Bayard che contribuirà a rendere ancora più piacevoli le soste gastronomiche con prodotti di qualità e caffè preparati con una splendida macchina che richiama, nelle forme e negli sbuffi di vapore, la prima locomotiva della Napoli – Portici.

Alla magica atmosfera del Natale si aggiunge poi quella del Museo Ferroviario che consente ai visitatori non solo di trascorrere in modo gioioso e divertente lo shopping delle festività, ma anche di vivere un’esperienza fatta di storia e cultura tra le antiche locomotive e carrozze d’epoca esposte negli antichi padiglioni borbonici.

I dettagli, con indicazione di giorni e orari di apertura, e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito internet della Fondazione FS, telefonando al numero 081-472003, oppure consultando le pagine della Fondazione FS, del Museo nazionale Ferroviario di Pietrarsa e le loro fanpage ufficiali su Facebook e Instagram. (Com/Red/Dire) 20:28 06-12-23 (foto di repertorio)