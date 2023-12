USA, Biden al G7 sosterrà l’Ucraina

20:00 – Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, ha annunciato che Joe Biden ribadirà al G7 il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina.

Kirby ha sottolineato l’importanza di impedire una vittoria di Vladimir Putin, affermando che ciò potrebbe mettere a rischio gli alleati della NATO dopo l’Ucraina. Ha anche avvertito che il mancato sblocco dei fondi all’Ucraina entro la fine del mese sarebbe un “grande regalo di Natale a Putin“.

Nel frattempo, quattro membri delle forze russe sono stati accusati negli Stati Uniti per il rapimento e la tortura di un cittadino americano in Ucraina, in un procedimento giudiziario avviato in base alla legge statunitense sui crimini di guerra del 1996. I presunti crimini sono avvenuti nell’aprile 2022 nel sud dell’Ucraina. (Fonte ANSA)