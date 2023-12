2 Arresti per rapina aggravata nel bar dell’Area di Servizio Villa San Giovanni (RC)

Polizia Stradale di Reggio Calabria: operazione “Gratta e Vinci”

Dopo lunghe e complesse indagini durate alcuni mesi le Sottosezioni Autostradali di Palmi e Reggio Calabria Nord hanno dato esecuzione a un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 3 persone, per il reato di rapina, aggravata dall’uso di armi e sistemi di travisamento, porto illegale di arma da fuoco e ricettazione di veicolo rubato.

I soggetti destinatari delle misure sono: un classe 2004 residente a Sinopoli; un classe 1999 residente a Sant’Eufemia di Aspromonte; Una terza persona – destinataria anch’essa di analoga misura – si è resa irreperibile.

L’indagine, condotta dalla Polizia Stradale coordinata dal Procura di Reggio Calabria condotta dal Procuratore Capo Bombardieri, , ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario a carico dei soggetti ritenuti, allo stato degli atti, responsabili di una rapina commessa lo scorso 26 Aprile 2023 presso il bar “Gusto Sosta” dell’Area di Servizio “Villa San Giovanni Est”, dell’Autostrada A/2 “del Mediterraneo”, sottraendo numerosi biglietti “Gratta & Vinci” del valore complessivo di circa 1.600 euro, numerosi pacchetti di sigarette e 400 euro in contanti. Successivamente, incassando le vincite ricavate dai biglietti sottratti – sono stati illecitamente ricavati altri 600 euro circa.

Le unità di polizia giudiziaria delle Sottosezioni Autostradale di Palmi e Reggio Calabria Nord sotto la costante guida della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sono risaliti al veicolo utilizzato per eseguire la rapina – provento di furto alcuni giorni prima – e abbandonata nel territorio del Comune di Bagnara Calabra.

Inoltre, avvalendosi delle immagine offerte dai dispositivi di sorveglianza e grazie all’attento controllo del via vai di persone e veicoli registrato il giorno dell’evento nelle vicinanze dell’esercizio commerciale rapinato, sono stati acquisiti diversi elementi oggettivi di reità a carico di tre persone.

Uno dei tre soggetti destinatari delle misure restrittive si era trasferito, per motivi in corso di accertamento, a Roma, trovando ospitalità nel Comune di San Polo dei Cavalieri: a questi il provvedimento è stato notificato da personale della Sottosezione Polizia Stradale di Palmi e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per il Lazio, prima di essere condotto presso il carcere di Regina Coeli mentre F.B. raggiunto presso la propria abitazione di Sinopoli è stato associato alla Casa Circondariale di Palmi.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

comunicato stampa Questura di Reggio Calabria