America Latina. Brasile invia truppe a confine con Venezuela

Massima allerta anche in Guyana dopo annuncio annessione Esequiba

(DIRE) Roma, 7 Dic. – Il governo del Brasile ha annunciato l’intenzione di dispiegare truppe lungo il confine con il Venezuela, in particolare a Boa Vista, il capoluogo dello stato di Roraima. La comunicazione giunge dopo il risultato del referendum di domenica, con cui secondo il Venezuela il 95% della popolazione ha detto “sì” all’annessione definitiva dell’Esequiba, ricca regione petrolifera contesa dal XIX secolo con la Guyana. Sulla vicenda che coinvolgeva la ex colonia britannica sono intervenute anche le Nazioni Unite, senza successo.

Mentre l’esercito locale è in stato di massima allerta, anche il Brasile – che a nord confina sia con Venezuela e Guyana che con la regione di Esequiba – avverte che rafforzerà la presenza di uomini e mezzi. Intanto, è giallo su un elicottero dell’esercito della Guyana scomparso da ieri nei pressi della frontiera col Venezuela. Lo riporta la testata Fola de Sau Paolo, chiarendo che le ricerche dell’elicottero, che trasportava sette persone a bordo, sono ancora in corso e che per il momento il governo di Georgetown non ha denunciato l’incidente, che potrebbe essere stato causato da “condizioni meteo avverse”. (Red/Dire) 13:33 07-12-23