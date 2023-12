Daddy Yankee abbandona la musica per dedicarsi a Dio

La star di Despacito e della Macarena sente di aver ricevuto la “chiamata”

La star portoricana del reggaeton, Ramón Rodríguez meglio conosciuto come Daddy Yankee, ha deciso l’addio al mondo della musica e al palcoscenico per dedicarsi al Signore. L’uomo dopo il suo concerto al José Miguel Agrelot Coliseum di Portorico ha comunicato ai fan la sua decisione.

Daddy Yankee ha così argomentato la sua scelta di vita: “Non mi vergogno di dire a tutto il mondo che Gesù vive in me e che io vivrò per lui, ha sottolineato il 46enne portoricano.Per molti anni ho cercato di colmare un vuoto nella mia vita che nessuno è stato in grado di colmare. Sono andato alla ricerca di uno scopo ed in molte occasioni mi è sembrato di essere felice ma mancava in me qualcosa che mi facesse sentire completo”.

Le canzoni più conosciute, di quello che è ritenuto uno dei più importanti interpreti recenti del reggaeton in America Latina, sono: Despacito (il cui videoclip è stato visualizzato più di un miliardo di volte sul social Youtube) e Macarena(foto di repertorio)

