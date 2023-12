Femminicidio. Almici (FdI): scuola rappresenta antidoto contro violenza su donne

(DIRE) Roma, 7 Dic. – “Ringrazio il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per essere intervenuto in Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, a dimostrazione della sensibilità del Governo sul tema e per il quale è necessario fare molto di più.

La scuola costituzionalmente pone al centro la persona e rappresenta un potente antidoto contro questa piaga sociale.

Anche per questo, nelle linee guida dell’educazione civica è stato previsto che sia posta particolare attenzione alla cultura del rispetto.

Con la sua finalità educativa la scuola contribuisce a plasmare i processi culturali nella società e saprà certamente contribuire a promuovere il rispetto nei confronti delle donne”.

Lo dichiara Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione bicamerale di inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. (Red/ Dire) 16:49 07-12-23