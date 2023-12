Las Vegas: sparatoria, 3 morti

L’ennesima sparatoria si è consumata negli Stati Uniti, questa volta siamo a Las Vegas. L’episodio si è svolto all’interno di un campus universitario. Il fuoco è stato aperto da un professore di 67 anni, che non aveva ottenuto il lavoro all’University of Nevada. Il killer era stato individuato ed era morto, come ha dichiarato la polizia, dopo mezz’ora che era intervenuta.

I morti sono tre, una persona è in condizioni critiche, il bilancio è stato reso noto dalle forze dell’ordine. L’allarme nell’ateneo è scattato alle 11:30 (ore 20:30 in Italia) nella Beam Hall, edificio che ospita la facoltà di economia.

Il polo universitario ha pubblicato un messaggio sulla piattaforma X, nello stesso momento la polizia sempre su X, aveva annunciato che stavano effettuano una operazione per una “sparatoria nel campus” e che c’erano “molte persone colpite”. (fonte:ansa.it).

