Made in Italy. Tajani: governo lavora per rafforzare le esportazioni

“Sono 40% PIL”

(DIRE) Napoli, 7 Dic. – “Il Made in Italy è lo strumento per fare politica delle esportazioni, che sono il 40% del Pil. Non è solo questione di quantità, ma è la forza del Made in Italy che innalza il Pil italiano: è priorità del ministero degli Esteri quella delle esportazioni, che significa far crescere la nostra economia, che produce a sua volta l’aumento dei posti di lavoro”.

Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, parlando all’inaugurazione del Villaggio contadino di Natale di Coldiretti, a Napoli.

“Priorità del ministero degli Esteri – ha spiegato il vicepremier – sono le esportazioni. Abbiamo straordinari mercati da esplorare, sono quelli che ora sono dominati dal finto prodotto italiano: immaginate che se ha tanto successo il finto prodotto quanto può averne il vero prodotto italiano.

Il governo e il ministero degli Esteri lavorano per rafforzare le esportazioni dei nostri prodotti, compresi quelli dell’agroalimentare. Servono infrastrutture sempre più moderne, perché i costi dei nostri prodotti siano sempre più competitivi sul piano internazionale”. (Red/Dire) 18:57 07-12-23