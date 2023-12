Salvato un cane caduto in un dirupo al Corno di Catria (Pg)

Nella giornata del 6 Dicembre, la squadra del distaccamento di Gubbio è stata allertata per il soccorso di un cane da caccia nei pressi del Corno del Catria nel comune di Scheggia e Pascelupo. L’animale è precipitato in un dirupo impervio che non permetteva al cane di risalire e al proprietario di raggiungerlo per portarlo in salvo.

Considerando la morfologia del territorio è stato allertato il personale del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale che si è calato con tecniche di derivazione alpinistiche, ha raggiunto l’animale e lo ha portato sulla strada da cui era caduto, dove è stato consegnato al proprietario che ha assistito alle operazioni di salvataggio e recupero.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=89515