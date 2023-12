Schifani inaugura Chocomodica: valorizziamo produzioni siciliane

Governatore: “Rendiamo omaggio a importante tradizione dolciaria”

(DIRE) Palermo, 7 Dic. – “Modica è prestigiosa per il suo cioccolato che è un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo e noi oggi siamo qui per rendere omaggio a questa importante tradizione dolciaria della nostra Isola e a gli organizzatori di questa bellissima realtà.

Il governo regionale è fortemente impegnato a valorizzare all’Estero le eccellenze alimentari siciliane, importante veicolo di attrattività per il turismo e di valorizzazione delle specificità dei nostri territori, e il nostro obiettivo è fare in modo che la commercializzazione sia sostenuta su tutti i mercati, con azioni di promozione mirate da parte della Regione”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, alla cerimonia di inaugurazione a Modica (Ragusa) della manifestazione ‘Chocomodica 2023’. (Com/Red/Dire) 17:38 07-12-23