Incendio in 4 appartamenti a Castelleone di Suasa e in un deposito a Jesi

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio del 7 Dicembre a Castelleone di Suasa per un incendio che ha coinvolto quattro appartamenti. Sul posto le squadre dei distaccamenti di Arcevia e Senigallia che hanno attaccato da più punti il rogo per contenere e abbattere le fiamme. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dei locali interessati dall’incendio. Le persone presenti all’interno degli appartamenti sono uscite prima dell’arrivo dei soccorritori.

Poco dopo le 20.00 i Vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi per l’incendio di un deposito attrezzi. La squadra del locale distaccamento, con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme, evitandone la propagazione e successivamente ha messo in sicurezza la struttura in cui si è verificato il rogo.

