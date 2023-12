Threads, arriverà il 14 Dicembre in Europa

Threads, il nuovo social dell’imprenditore informatico Mark Zuckerberg, e nemesi di X, arriverà il 14 Dicembre prossimo. Il social era già approdato in alcuni cellulare già a Luglio scorso, ma in Unione Europa bisognava attendere l’OK da Bruxelles.

L’azienda Meta, ancora non ha dato un annuncio ufficiale, ma se si va su Instagram, e nella barra di ricerca si digiterà “Ticket” apparirà un invito digitale a Threads, completo di un codice QR scansionabile e un orario di lancio, che informerà l’utente quando potrà scaricarlo nella proprio cellulare.

La nuova app Meta, aveva creato qualche malcontento ad Elon Musk, proprietario di X, l’ex Twitter. Tanto ché, Zuckerberg, su Threads aveva scritto: “Ci vuole una app per la conversazione pubblica con più di un miliardo di persone. Twitter ha avuto la possibilità di farlo ma non ci è riuscito. Noi speriamo di si”. L’app dal suo primo lancio, in sole sette ore c’erano state 10 milioni di iscrizione .