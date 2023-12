Clima. COP28, in bozza accordo c’è ‘riduzione’ di fonti fossili

(DIRE) Roma, 11 Dic. – Non più l'”eliminazione graduale”, in inglese “phase-out”, ma solo la “riduzione” della dipendenza globale dai combustibili fossili: questo il primo cambiamento nella bozza di accordo in circolazione oggi a Dubai alla Cop28 sul clima rispetto ai documenti diffusi nei giorni scorsi. Come ricordano i media internazionali nelle loro corrispondenze dagli Emirati Arabi Uniti, perché un’intesa possa essere sottoscritta serve l’assenso di tutti e 194 i Paesi partecipanti alla conferenza.

Secondo il nuovo testo fatto circolare a Dubai, gli Stati dovrebbero “ridurre il consumo e la produzione di combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo” affinché sia possibile smettere di accrescere le quantità di gas serra nell’atmosfera entro il 2050. Bozze di accordo precedenti includevano invece la richiesta di “eliminare gradualmente” carbone, petrolio e gas “nel rispetto delle migliori evidenze scientifiche”. (Red/Dire) 16:58 11-12-23