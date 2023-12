Manovra. Gelmini: approvare emendamenti su centri antiviolenza e formazione

(DIRE) Roma, 11 Dic. – “Dopo la tragedia di Giulia Cecchettin, le richieste di aiuto arrivate a centri antiviolenza e case rifugio sono quadruplicate in tutta Italia. A conferma del fatto che, grazie alla presenza di queste strutture sul territorio, sempre più donne trovano la forza di denunciare. Contrastare la violenza – quella fisica, psicologica ed economica – senza sostenere Cav e case rifugio sarebbe impensabile.

Per questa ragione, chiediamo a tutte le forze politiche di approvare in maniera trasversale gli emendamenti alla manovra in cui si prevedono maggiori risorse per i centri antiviolenza, per il microcredito di libertà, che consente alle donne di lavorare e di essere economicamente autonome, e per la formazione. Su un tema come questo, il Parlamento sia ancora una volta unito e dia un segnale approvando questi emendamenti". Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.