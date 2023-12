Turismo. Santanchè: su affitti brevi presto legge, no tetti a giornate

Replica a Milano: ‘via sommerso, ma non decidiamo noi se 7 o 100 giorni’

(DIRE) Milano, 11 Dic. – “Sugli affitti brevi comunque abbiamo messo mano e tra poco sarà regolamentato quello che è sempre stato un far west, non criminalizzando la proprietà privata ma cercando di fare emergere il sommerso e di tutelare chi fa impresa. Tra poco sarà una legge dello Stato”.

Il ministro al Turismo Daniela Santanchè, ospite di un convegno sulla casa a Palazzo Pirelli, replica così agli attacchi dell’assessore meneghino Pierfrancesco Maran, il quale nel corso dello stesso evento ha rimarcato l’inefficienza di Palazzo Chigi per quanto riguarda le misure da applicare sugli affitti brevi. “Mettere un tetto (alle giornate per i turisti in affitti brevi, ndr) non è nella nostra intenzione”, afferma.

“Non sarà quello che passerà nell’emendamento perché la proprietà privata è sacra e noi dobbiamo tutelare che ci siano certi requisiti e che ci sia un certo standard e che emerga il sommerso”. Tuttavia “non possiamo decidere noi se un proprietario di casa la può affittare una settimana o cento giorni. Questa non è la nostra visione”. (Red/ Dire) 14:03 11-12-23