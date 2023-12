Meloni: addio “Super buffi”, noi non buttiamo soldi

(DIRE) Roma, 12 Dic. – Addio ai “super buffi” dei governi precedenti. Giorgia Meloni, durante la replica alla Camera, si lascia andare a un’espressione romanesca, laddove “buffi” sta per “debiti”. Replicando a Filippo Scerra, deputato del Movimento 5 Stelle, la premier si accalora: “Accusa questo governo di portare avanti una politica di austerità. Con questo intende che abbiamo smesso di buttare i soldi degli italiani dalla finestra?

Sì. Non abbiamo speso i soldi dei contribuenti, bonus monopattini banchi a rotelle, superbonus, super buffi, sussidi a pioggia, reddito di cittadinanza.

Quello non lo facciamo, anzi, siamo stati votati proprio per smettere questo lavoro. Era quello che gli italiani chiedevano e forse la ragione per cui non hanno confermato voi al governo”. Applausi dal centrodestra e contestazione rumorosa dalle opposizioni. (Red/ Dire) 20:06 12-12-23