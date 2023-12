Scuola. Rosa (FDI): concorsi e nuovi criteri per garantire migliori professionalità

(DIRE) Roma, 12 Dic. – “Investire nell’istruzione e garantire un’educazione di qualità per tutti gli studenti sono gli obiettivi del governo Meloni che trovano concretezza nel concorso per l’assunzione in ruolo di oltre 30mila docenti nelle scuole di ogni ordine e grado, prevedendo così la copertura di 9.641 posti nella Scuola primaria e dell’infanzia e di 20.575 posti in quella secondaria di primo e di secondo grado. Inoltre il Ministero dell’Istruzione e del Merito è in attesa dell’autorizzazione per un ulteriore contingente di circa 14 mila posti”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Rosa. "A questo si aggiungono i nuovi criteri di selezione finalizzati ad assicurare che le migliori professionalità entrino a far parte del nostro corpo docenti. Tutto ciò a dimostrazione di un governo che guarda alla nostra società assicurando anche tramite la migliore istruzione un futuro di qualità ai nostri giovani", conclude Rosa