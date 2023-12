Taranto. Un sospetto andirivieni per spaccio

Comando Provinciale di Taranto – Taranto, 12/12/2023 12:46

I Carabinieri della Compagnia di Taranto, nell’ambito di uno specifico servizio, mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un sessantenne del luogo. L’abitazione, nei pressi della Borgata “Salinella”, era stata segnalata da alcuni cittadini della zona, insospettiti dal frequente andirivieni.

Individuato l’appartamento, gli investigatori dell’Arma di Taranto hanno fatto irruzione e trovato circa settanta grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina e materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente. La sostanza stupefacente è stata inviata al laboratorio analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, per i successivi accertamenti.

L’arrestato, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato condotto presso il proprio domicilio, dove permarrà in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/un-sospetto-andirivieni-per-spaccio