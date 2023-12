Varese. Arresto e sequestro di 3 kg di droga

La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha impedito l’arrivo di un’altra consistente partita di droga nelle “piazze” dello spaccio di Busto Arsizio e comuni limitrofi. I poliziotti del Commissariato di P.S. avevano infatti individuato in un marocchino di 45 anni, residente in provincia di Bergamo, incensurato e con permesso di soggiorno di lungo periodo, un insospettabile corriere di droga in parte destinata a basso varesotto e alto milanese.

Così, dopo una serie di appostamenti e pedinamenti, lo scorso mercoledì sera, gli agenti sono entrati in azione fermando l’uomo alla guida di un’auto intestata a quello che si sospettava essere un prestanome mentre faceva rifornimento di carburante in una stazione di servizio a San Giuliano Milanese.

L’accurata perquisizione ha fatto ritrovare, nascosti in un vano ricavato sotto il sedile posteriore, un blocco di cocaina di oltre un chilogrammo e 22 panetti di hashish del peso di oltre 2 chili. A casa dell’uomo sono poi state trovate 11 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute a circa 3000 euro, probabilmente pronte per l’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Varese/articolo/102065787ddbbfa64387686843