FI. Gasparri riunisce gruppo, nuovi incarichi a senatori

(DIRE) Roma, 13 Dic. – Si è riunito oggi il gruppo di Forza Italia al Senato. Nel corso della riunione, il presidente del gruppo Maurizio Gasparri ha ringraziato per l’impegno e la dedizione la vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, certo che darà un contributo significativo all’impegno parlamentare del gruppo insieme ai ministri Elisabetta Alberti Casellati, Anna Maria Bernini e Paolo Zangrillo, al viceministro Francesco Paolo Sisto, al Sottosegretario Alberto Barachini, e alla senatrice Daniela Ternullo, segretario d’Aula e componente dell’ufficio di Presidenza del Senato.

Alla riunione erano presenti i presidenti delle Commissioni permanenti del Senato espressi da Forza Italia, Claudio Fazzone, presidente della Commissione Ambiente e lavori pubblici, e Stefania Craxi, alla guida della Commissione Affari esteri e Difesa, nonché il senatore Francesco Silvestro, recentemente eletto alla guida della Commissione bicamerale per gli Affari regionali.

Il senatore Barachini continuerà a svolgere la funzione di tesoriere del gruppo. Durante la riunione sono stati, inoltre, eletti vicepresidenti del gruppo il senatore Adriano Paroli e il senatore Roberto Rosso. Il presidente Gasparri ha inoltre pregato alcuni senatori di assumere degli incarichi.

In particolare, è stata affidata al senatore Claudio Lotito la missione Priorità, per sostenere nel dibattito e nell’azione parlamentare le tematiche che il gruppo parlamentare riterrà più importanti; al senatore Pierantonio Zanettin la missione Giustizia, un tema che per Forza Italia è storicamente tra i più importanti; al senatore Adriano Galliani la missione Cultura e sport, viste le sue competenze e la sua autorevole presenza nella relativa Commissione; al senatore Dario Damiani la missione Economia, centrale per la realizzazione degli impegni assunti con gli elettori; al senatore Mario Occhiuto la missione Sud, ambiente e rigenerazione urbana, in considerazione della rilevanza del Mezzogiorno, dove Forza Italia esprime numerosi presidenti di regione e amministratori locali.

“Sono molto contento dello spirito di comunità che il nostro gruppo è riuscito a costruire e che rafforzeremo lavorando fianco a fianco, insieme al nostro segretario nazionale Antonio Tajani, ai nostri esponenti di governo e agli altri dirigenti del nostro movimento”, ha affermato il capogruppo Gasparri. “Il gruppo al Senato – ha concluso – sarà una punta di diamante dell’azione di Forza Italia in vista soprattutto della scadenza delle elezioni europee, momento per noi fondamentale per onorare il nostro impegno, che prosegue nel nome di Silvio Berlusconi”. (Red/ Dire) 17:42 13-12-23