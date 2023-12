Nucleare. Dal Lazio alla Basilicata, ecco 51 aree idonee per deposito nazionale

(DIRE) Roma, 13 Dic. – Ecco l’elenco delle 51 aree presenti nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), che individua le zone dove realizzare in Italia il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico, al fine di permettere lo stoccaggio in via definitiva dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività.

REGIONE BASILICATA MT-1 Matera Montalbano Jonico MT-2 Matera Montalbano Jonico MT-3 Matera Matera MT-15 Matera Bernalda MT-16 Matera Bernalda, Montescaglioso MT_PZ-6 Matera, Potenza Genzano di Lucania, Irsina PZ-8 Potenza Genzano di Lucania PZ-9 Potenza Genzano di Lucania PZ-13 Potenza Genzano di Lucania PZ-14 Potenza Genzano di Lucania

REGIONE PUGLIA: BA_MT-4 Bari, Matera Altamura, Matera BA_MT-5 Bari, Matera Altamura, Matera TA_MT-17 Matera, Taranto Laterza, Matera TA_MT-18 Matera, Taranto Laterza, Matera, BA-5 Bari Gravina in Puglia

REGIONE LAZIO VT-8 Viterbo Montalto di Castro VT-9 Viterbo Canino, Cellere, Ischia di Castro VT-11 Viterbo Soriano nel Cimino, Vasanello, Vignanello VT-12 Viterbo Corchiano, Vignanello VT-15 Viterbo Corchiano, Gallese VT-16 Viterbo Corchiano VT-20 Viterbo Gallese, Vignanello VT-24 Viterbo Canino, Montalto di Castro VT-25 Viterbo Tarquinia, Tuscania VT-26 Viterbo Canino VT-27 Viterbo Canino, Montalto di Castro VT-28 Viterbo Arlena di Castro, Tuscania VT-29 Viterbo Ischia di Castro VT-30_A Viterbo Arlena di Castro, Piansano, Tuscania VT-30_B Viterbo Piansano, Tuscania VT-31 Viterbo Tuscania VT-32_A Viterbo Arlena di Castro, Tessennano, Tuscania VT-32_B Viterbo Arlena di Castro, Tuscania VT-33 Viterbo Tessennano, Tuscania VT-34 Viterbo Canino VT-36 Viterbo Montalto di Castro

REGIONE PIEMONTE AL-1 Alessandria Bosco Marengo, Novi Ligure AL-3 Alessandria Alessandria, Oviglio AL-8 Alessandria Alessandria, Quargnento AL-13 Alessandria Castelnuovo Bormida, Sezzadio AL-14 Alessandria Fubine Monferrato, Quargnento

REGIONE SARDEGNA OR-60 Oristano Albagiara, Assolo, Usellus OR-61 Oristano Albagiara, Usellus SU-31 Sud Sardegna Mandas, Siurgus Donigala SU-44 Sud Sardegna Segariu, Villamar SU-45 Sud Sardegna Setzu, Tuili, Turri, Ussaramanna SU-47 Sud Sardegna Nurri SU-73_C Sud Sardegna Ortacesus SU-74 Sud Sardegna Guasila

TP-9 Trapani Calatafimi-Segesta TP-11 Trapani Trapani