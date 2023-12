Reggio Calabria, domenica 17 Dicembre la presentazione del libro “Distanze Collaterali”

L’Associazione Culturale “Leggendo Tra Le Righe” in collaborazione con l’Associazione “Dedalo”, domenica 17 dicembre alle ore 17:30, presso la sede di “Dedalo” sita in via Salvatore Quasimodo n. 5 a Reggio Calabria, organizza la presentazione del romanzo “Distanze Collaterali”, pubblicato dalla Casa Editrice Falco, che segna l’esordio letterario di Katia Germanò e Riccardo V. Timelli.

Dopo i saluti della Presidente dell’Associazione “Dedalo”, la giornalista Silvana Marrapodi, gli autori dialogheranno con l’architetto e giornalista beni culturali Antonella Postorino.

“Distanze Collaterali” si è aggiudicato il 3° posto nella sezione inediti del Premio Apollo 2023, rivolto alle case editrici, all’interno de “I tesori del Mediterraneo” edizione XVIII.

“Questo romanzo, più che una storia d’amore, è una storia di relazioni, a volte fuori dall’ordinario, fra persone che si incrociano lungo i percorsi della vita”. Così lo definiscono gli autori.

Che sia nella bolgia di una festa della “Roma bene” o nell’intimità di una camera da letto, Germanò e Timelli descrivono perfettamente l’intricata natura dei rapporti umani, indagandoli mediante personalità diverse e complicate, comprensibili solo tramite il loro sguardo attento e preciso. Nelle storie di Lara e Adele, Vittorio e Andrea, Giulio e Giorgio, ogni lettore riuscirà a trovare il proprio posto, confrontandosi su dilemmi, riflessioni, passioni universali, alle quali, forse, riusciranno a trovare una risposta, grazie alla lettura di queste pagine.

Media partner ilmetropolitano.it.

Comunicato Stampa